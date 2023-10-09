Ізраїльський шекель впав до майже 8-річного мінімуму

В понеділок, 9 жовтня, ізраїльський шекель впав до майже восьмирічного мінімуму щодо долара через ескалацію конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

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Агентство зазначає, що валютна пара не особливо активна в азійські години. Востаннє шекель впав більш ніж на 3% проти долара до 3,9581.

Нагадаємо

Бойовики ісламістського угруповання ХАМАС убили 700 ізраїльтян та викрали десятки інших під час нападу на ізраїльські міста в суботу, 7 жовтня. У відповідь Ізраїль завдав повітряні удари по військових об'єктах і командному пункту ХАМАС в Газі в неділю.

За даними ізраїльських військових, станом на цей ранок у прикордонних з Газою районах триває бої із сімома групами бойовиків ХАМАС.

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