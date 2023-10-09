Курс валют на 9 жовтня: Долар в обмінниках подорожчав на 10 копійок, євро — на 15

У понеділок, 9 жовтня, на готівковому ринку курс долара не змінився. Євро не змінилося у покупці, а у продажу подорожчало на 10 копійок.

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В обмінниках долар подорожчав на 10 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу. Курс євро зріс на 13 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,25−38,26, євро — 40,58−40,75 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,57−36,59 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,54−38,55 грн/євро.

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