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8 жовтня 2023, 16:30 Читать на русском

Мінцифри представило дорожню карту регулювання штучного інтелекту в Україні

Міністерство цифрової трансформації представило дорожню карту з регулювання штучного інтелекту в Україні, яка має українським компаніям підготуватися до ухвалення закону-аналога AI Act ЄС. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Міністерство цифрової трансформації представило дорожню карту з регулювання штучного інтелекту в Україні, яка має українським компаніям підготуватися до ухвалення закону-аналога AI Act ЄС.

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Регулювання ШІ

Розроблена дорожня карта з регулювання ШІ має допомогти українським компаніям підготуватися до ухвалення закону-аналога AI Act ЄС, а громадянам — навчитися захищати себе від ризиків ШІ.

Зазначається що завдяки розробленому підходу до регулювання ШІ український бізнес стане більш конкурентоспроможними й отримає доступ до глобальних ринків, а держава зможе інтегруватися до ЄС.

Важливий фокус — права українців у цифровому просторі. Штучний інтелект щодня розвивається, тому наша ціль — створити безпечне середовище, у якому ШІ допомагатиме суспільству, а не створюватиме додаткові загрози.

«Вже сьогодні в Україні ШІ активно використовують у різних напрямах. Особливо важливе використання штучного інтелекту у сфері військових технологій. Він допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу окупантів, збивати ворожі ракети, ефективніше наводити БПЛА на цілі тощо», — зазначив віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В основі впровадження регулювання ШІ лежить bottom-up підхід, який передбачає рух від меншого до більшого: спочатку надання бізнесу інструменту для підготовки до майбутніх вимог, а після цього буде ухвалено закон.

Додається, що у розробці дорожньої карти брав участь профільний бізнес, науковці та освітяни з експертного комітету зі ШІ при Міністерстві.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
yarg
yarg
8 жовтня 2023, 16:43
#
Актуальная проблема.
похлеще укладки брущатки…
+
+15
Три літри
Три літри
8 жовтня 2023, 17:01
#
Коли звичайного інтелекту в самій Мінцифри не вистачає доводиться залучати штучний
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