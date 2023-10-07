Зростання ВВП в Україні складе близько 4% за підсумками року — Мінекономіки

Українська економіка перейшла до відновлювального зростання. За прогнозами Мінекономіки, за підсумками року зростання ВВП складе близько 4%. Про це заявила перший віцепрем'єр-мністр України — міністр економіки Юлія Свириденко під час дискусійної панелі.

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«Після минулорічного падіння на майже 30%, цього року ми спостерігаємо відновлювальне зростання. На кінець 2023 року та у наступному прогнозуємо зростання ВВП близько 4%», — розповіла Свириденко.

За її словами, позитивні тенденції демонструють майже всі сектори.

«Зокрема, в сільському господарстві фіксуємо зростання врожаю в порівнянні з минулорічним, в промисловості поступово відновлюються темпи виробництва — маємо понад 10% зростання в машинобудуванні, харчовій промисловості, виробництві меблів», — заявила Свириденко.

Вона також зазначила, що зростає будівництво за рахунок продовження відновлювальних робіт. Також спостерігається пожвавлення попиту на іпотечну програму «єОселя», що, своєю чергою, дасть поштовх для активізації первинного ринку нерухомості.

За попередніми оперативними оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у вересні становило 9,1% порівняно з вереснем минулого року. У підсумку за січень-вересень 2023 року зростання оцінюється на рівні 5,3%.

Основні джерела зростання

За словами Свириденко, основними джерелами економічного зростання є український бюджет, який в умовах війни значною мірою наповнюється за рахунок міжнародної допомоги, а також програми підтримки бізнесу.

На її думку, уряд має посилити підтримку бізнесу, тож на наступний рік в бюджет закладається понад 40 млрд грн на програми стимулювання розвитку підприємництва, зокрема на програму доступного кредитування під «5−7−9%», грантові програми на започаткування власної справи та переробних підприємств.

Окрім того, вперше в бюджеті будуть передбачені кошти на облаштування індустріальних парків, кошти на гуманітарне розмінування, що дозволить допомогти аграріям, які отримуватимуть компенсацію за закупівлю послуг з розмінування сільгоспземель.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк переглядатиме прогноз по інфляції на цей рік у бік зниження, а прогноз щодо ВВП — у бік підвищення.