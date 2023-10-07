Фінляндія готує для України новий пакет допомоги

Уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане вже 19-м за рахунком. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен в Х (раніше Twitter).

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«Загальна допомога Фінляндії Україні становить уже майже 2 млрд євро. Наразі готується черговий пакет оборонних матеріалів», — написала вона.

Вона також додала, що Фінляндія та ЄС підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

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Нагадаємо

У понеділок, 2 жовтня, Валтонен узяла участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві.

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