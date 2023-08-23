Фінляндія разом з приватним сектором готує національний план допомоги Україні у відбудові — Шмигаль

Фінляндія спільно з приватним сектором готує національний план допомоги Україні в післявоєнній відбудові. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Фінляндія була серед лідерів із надання енергетичної допомоги Україні минулої зими. Подякував за підтримку особисто прем'єр-міністру Петтері Орпо під час нашої зустрічі в Києві. Обговорили ситуацію в українській енергетиці, яка постраждала через ракетні та дронові обстріли росії. Ці акти терору потребують рішучої відповіді від світу. Маємо посилювати санкції проти агресора, особливо в ядерній галузі», — зазначив Шмигаль.

Також прем'єр наголосив, що відмова Фінляндії співпрацювати з агресором в атомній енергетиці має стати взірцем для інших держав.

«Серед інших питань нашої зустрічі: розвиток логістики, конфіскація російських активів, євроінтеграція та відновлення України. Був радий почути, що Фінляндія спільно з приватним сектором готує національний план допомоги Україні у відбудові. Дякуємо за непорушну підтримку», — написав Шмигаль.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в травні цього року Фінляндія направила новий пакет військової допомоги Україні на 109 млн євро.