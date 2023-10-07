Fitch припинило оцінку кредитоспроможності Білорусі

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings більше не оцінює кредитоспроможність Білорусі. Про це йдеться в заяві Fitch Ratings.

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Зазначається, Fitch відкликало рейтинги Білорусії, включно з довгостроковим рейтингом дефолту емітента в іноземній валюті на рівні «RD» (обмежений дефолт).

«Відкликання рейтингів Білорусі зумовлене відсутністю достатньої участі в рейтинговому процесі емітента. Таким чином, у Fitch більше немає достатньої інформації для підтримки рейтингів. Відповідно, Fitch більше не буде надавати рейтинги (або аналітичне висвітлення) Білорусі», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У липні 2022 року агентство знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Білорусі з C до RD (обмежений дефолт).

У квітні 2023 року Fitch залишило без змін кредитний рейтинг Білорусі на рівні RD — обмежений дефолт.

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