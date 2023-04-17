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17 квітня 2023, 10:16 Читать на русском

Fitch підтвердив дефолтний статус Білорусі

Міжнародне рейтингове агентство Fitch залишило без змін кредитний рейтинг Білорусі на рівні RD — обмежений дефолт. Про це сказано в коментарі агентства до білоруського рейтингу, пише mind.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch залишило без змін кредитний рейтинг Білорусі на рівні RD — обмежений дефолт.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Відзначається, що торік Білорусь порушила боргові угоди з кредиторами і почала виплачувати свої борги не в доларах, а в національній валюті.

Нещодавно чергова виплата знову була здійснена в місцевій валюті. Це своєю чергою стало результатом західних санкцій, які фактично відрізали Білорусь від фінансової системи цивілізованого світу.

Крім того, Fitch прогнозує падіння ВВП Білорусі на 1,3% в 2023 році і на 0,3% в 2024-му. Це теж є результатом західних санкцій.

Експерти агентства підкреслюють, що подальша військова співпраця з Росією і допомога їй в рамках війни проти України збільшує санкційні ризики для Білорусі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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17 квітня 2023, 10:38
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