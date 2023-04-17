Міжнародне рейтингове агентство Fitch залишило без змін кредитний рейтинг Білорусі на рівні RD — обмежений дефолт. Про це сказано в коментарі агентства до білоруського рейтингу, пише mind.
Fitch підтвердив дефолтний статус Білорусі
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Відзначається, що торік Білорусь порушила боргові угоди з кредиторами і почала виплачувати свої борги не в доларах, а в національній валюті.
Нещодавно чергова виплата знову була здійснена в місцевій валюті. Це своєю чергою стало результатом західних санкцій, які фактично відрізали Білорусь від фінансової системи цивілізованого світу.
Крім того, Fitch прогнозує падіння ВВП Білорусі на 1,3% в 2023 році і на 0,3% в 2024-му. Це теж є результатом західних санкцій.
Експерти агентства підкреслюють, що подальша військова співпраця з Росією і допомога їй в рамках війни проти України збільшує санкційні ризики для Білорусі.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі - 1