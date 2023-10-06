Податкова попередила українців, що відстежує продажі через соцмережі та інтернет майданчики

Податкова служба попередила, що вона моніторить соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет майданчики на предмет продажів або надання послуг без реєстрації підприємницької діяльності. Про це йдеться в повідомленні Податкової.

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У ДПС зазначили, що окремі продавці нехтують обов’язком реєстрації підприємницької діяльності, ухиляються від сплати податків, а розрахунки проводять через банківські картки фізичних осіб, що заборонено законодавством.

«ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки», — заявила Державна податкова служба.

У іншому випадку в ДПС кажуть, що відстежують незаконну підприємницьку діяльність самостійно, за допомогою своїх територіальних органів.

«Територіальними органи ДПС лише протягом вересня 2023 року встановлено непоодинокі випадки провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання», — заявили в Податковій.

В ДПС також нагадали, що за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини й грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

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