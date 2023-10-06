Податкова служба попередила, що вона моніторить соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет майданчики на предмет продажів або надання послуг без реєстрації підприємницької діяльності. Про це йдеться в повідомленні Податкової.
Податкова попередила українців, що відстежує продажі через соцмережі та інтернет майданчики
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У ДПС зазначили, що окремі продавці нехтують обов’язком реєстрації підприємницької діяльності, ухиляються від сплати податків, а розрахунки проводять через банківські картки фізичних осіб, що заборонено законодавством.
«ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки», — заявила Державна податкова служба.
У іншому випадку в ДПС кажуть, що відстежують незаконну підприємницьку діяльність самостійно, за допомогою своїх територіальних органів.
«Територіальними органи ДПС лише протягом вересня 2023 року встановлено непоодинокі випадки провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання», — заявили в Податковій.
В ДПС також нагадали, що за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини й грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.
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Коментарі - 31
Але який сенс моніторити ніки в соцмережах, якщо є олх, в якого легко можуть витребувати все це зведенt в таблиці Ексель, та й об'єми там на порядок більші.
Тут питання в тому що законодавством не визначена чітка границя, між підприємницькою діяльністю і продажу власної куртки чи телефону.
якби українці були такими багатими, як громадяни країн західної європи чи якоїсь там канади чи сша, то можна було би і платити всі податки. а так як казнокради все успішно вкрадуть, то якось пропадає стимул платити податки…
По с/г продукції наче написано, але теж чисто по українські: «вирощена на власній ділянці», але в одного ділянка може бути 5 соток, а в когось декілька гектар, і вирощена вона дійсно чи ти перекуп ніхто не знає, як ніхто не знає (якщо за готівку) продав ти вже тонну чи 100.
якщо людина продає своє, наприклад старий телевізор то звісно що для цього нічого не треба
здавалося б такі прості істини мають бути усім зрозумілі, але ж наші люди хочуть брати і нічого не віддавати, жити на халяву так би мовити
Ми керуємося законами, покажіть де це написано:
якщо людина продає своє, наприклад старий телевізор то звісно що для цього нічого не треба.
І що таке старе? На чохлах дати виготовлення нема, може вони теж старі.
Или о кассовых аппаратах, я смотрю, появился «представитель» Гетманцева «на местах.
Или о и алгоритме начисления налога на доходы (не корпоративные) физ лиц в Германии? А можно и поговорить о Бельгии, давай не стесняйся! Всегда приятно пообщаться с умным человеком!
Я задал конкретный вопрос — какой в Германии налого необлагаемый годовой минимум для разных групп частных плательщиков? Ответ есть или нет?
Я не собираюсь читать лекции которые по факту — метание бисера перед свинями.
Хочется горлопанить бред и обманывать граждан — вперед.
Все, полемика закончена.
Мій коментар був до особи яка написала «стране ворья и казнокрадов я ничего не должен», ваші неоподатковані ліміти тут до чого ?
У нас существует лишь сми, которые любят врать, и притягивать за уши то чего нет на самом деле)))