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6 жовтня 2023, 13:29 Читать на русском

Податкова попередила українців, що відстежує продажі через соцмережі та інтернет майданчики

Податкова служба попередила, що вона моніторить соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет майданчики на предмет продажів або надання послуг без реєстрації підприємницької діяльності. Про це йдеться в повідомленні Податкової.

Податкова служба попередила, що вона моніторить соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет майданчики на предмет продажів або надання послуг без реєстрації підприємницької діяльності.
Фото: freepik.com

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У ДПС зазначили, що окремі продавці нехтують обов’язком реєстрації підприємницької діяльності, ухиляються від сплати податків, а розрахунки проводять через банківські картки фізичних осіб, що заборонено законодавством.

«ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки», — заявила Державна податкова служба.

У іншому випадку в ДПС кажуть, що відстежують незаконну підприємницьку діяльність самостійно, за допомогою своїх територіальних органів.

«Територіальними органи ДПС лише протягом вересня 2023 року встановлено непоодинокі випадки провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання», — заявили в Податковій.

В ДПС також нагадали, що за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини й грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу. Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію. Пройти опитування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 31

+
+13
Oleksii Ch
Oleksii Ch
6 жовтня 2023, 13:35
#
Дуже цікаво, а соцмережі в нас вже по паспорту чи автоматично вставновлюється відповідність акаунту до особи?
+
+43
matroskin
matroskin
6 жовтня 2023, 13:44
#
Ну теоретично то Ви платите на картку конкретный особі.
Але який сенс моніторити ніки в соцмережах, якщо є олх, в якого легко можуть витребувати все це зведенt в таблиці Ексель, та й об'єми там на порядок більші.
Тут питання в тому що законодавством не визначена чітка границя, між підприємницькою діяльністю і продажу власної куртки чи телефону.
+
+30
preyvanamor
preyvanamor
6 жовтня 2023, 13:38
#
Якщо державній податковій службі так треба ₴, то хай звернеться до державного національного банку і він їм відсипе стільки ₴ скільки треба! все ж таки державні установи однієї держави.
+
+45
vnob
vnob
6 жовтня 2023, 15:33
#
Це не ДПС треба, це нам як жителям україни потрібно. Чому у нас все сприймається через призму «треба державі». Держава — це ми. Особисто мене завжди напрягало, що хтось продає речі в інстаграмі: ти не можеш ані повернути їх, ані поскаржитись бо навіть не знаєш хто стоїть за цим «магазином». Ти навіть не знаєш чи відішлють тобі товар про який ти домовився. З іншої ж сторони «продавці» не знають чи оплатять їм товар, якщо вони надішлють через нову пошту з післясплатою. Нова пошта, олкс і отакі магазичнчики в інстах відіграли колосальну роль в розвитку електронної комерції України але ж потрібно якось і організовуватись вже
+
0
penetrator1963
penetrator1963
6 жовтня 2023, 16:32
#
Поддерживаю. дороги обсуждают все. только половина из этих «всех» никогда в жизни не платили налогов, из которых эти дороги как бы и ремонтируют. и медицинскую помощь бесплатную хотят все. про Конституцию вспоминают, только когда выгодно. другой вопрос, что бюджет пилят на разных уровнях, это и останавливает многих от официальной регистрации. так что это всё должно работать в оба направления: одни должны перестать воровать, другие — скрывать доходы.
+
0
vnob
vnob
6 жовтня 2023, 17:14
#
Це питання курки і яйця — хто перший почне: ми платити податки чи посадовці не красти) Я думаю кожен має почати з себе. Все не вкрадуть — ми повільно але впевнено відкриваємо дані, люди все можуть побачити, на нас дивиться весь світ і слідкує щоб якби й крали то не забагато. Колись й суди запрацюють і все буде ок. Але це не може відбутись все «ось зараз». Це довгий процес
+
0
preyvanamor
preyvanamor
6 жовтня 2023, 17:02
#
Ти все перекрутив з ніг на голову!
якби українці були такими багатими, як громадяни країн західної європи чи якоїсь там канади чи сша, то можна було би і платити всі податки. а так як казнокради все успішно вкрадуть, то якось пропадає стимул платити податки…
+
0
vnob
vnob
6 жовтня 2023, 17:16
#
Так, а як європейці чи канадці з США стали багатими ?) Вродились такими ?) Жити за правилами — це запорука того, що ми могли б стати багатими також
+
+28
hisiheb945
hisiheb945
6 жовтня 2023, 14:16
#
Ну і шо, тепер студенту треба робити ФОП, бо в нього 5 оголошень на ОЛХ з чохлами для телефонів?
+
+28
matroskin
matroskin
6 жовтня 2023, 14:24
#
Проблема не в чохлах, а у відсутності чітких норм, ніде не написано 1 чохол чи 100.
По с/г продукції наче написано, але теж чисто по українські: «вирощена на власній ділянці», але в одного ділянка може бути 5 соток, а в когось декілька гектар, і вирощена вона дійсно чи ти перекуп ніхто не знає, як ніхто не знає (якщо за готівку) продав ти вже тонну чи 100.
+
+30
nitrolog
nitrolog
6 жовтня 2023, 14:26
#
Все що стосується отриманню прибутку через купівлю-продаж то так, має бути реєстрація і сплата податків навіть за 5 чохлів, яка різниця скільки їх?
якщо людина продає своє, наприклад старий телевізор то звісно що для цього нічого не треба

здавалося б такі прості істини мають бути усім зрозумілі, але ж наші люди хочуть брати і нічого не віддавати, жити на халяву так би мовити
+
+13
matroskin
matroskin
6 жовтня 2023, 14:31
#
До чого тут істини?
Ми керуємося законами, покажіть де це написано:
якщо людина продає своє, наприклад старий телевізор то звісно що для цього нічого не треба.
І що таке старе? На чохлах дати виготовлення нема, може вони теж старі.
+
+15
vnob
vnob
6 жовтня 2023, 15:27
#
Чітко окреслених меж коли і за яких обставин ви маєте реєструвати себе як бізнес немає в жодній країні. Є неписані людські норми. Зазвичай реєстрація бізнесу за кордоном відбувається власне для того аби захистити свої інтереси: перед покупцем, продавцем товару який продає вам і тп. Також скрізь стосовно будь-якого доходу потрібно сплачувти податок на дохід фізичних осіб
+
+13
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 жовтня 2023, 15:43
#
Ухты, а что ты расскажешь о системе «сезонных патентов» и о «добровольном декларировании».
Или о кассовых аппаратах, я смотрю, появился «представитель» Гетманцева «на местах.
+
0
vnob
vnob
6 жовтня 2023, 16:31
#
Скажу що це було потрібно давно. Але тільки якщо хочемо обігнати зімбабве по рівню життя
+
0
matroskin
matroskin
6 жовтня 2023, 14:38
#
А може Ви свій старий телевізор вчора купили за 200 грн, а сьогодні продаєте за 1000 грн.
+
0
Riojas
Riojas
6 жовтня 2023, 14:39
#
Это вы так думаете. С продажи Б/У телевизора вы должны заплатить НДФЛ и военный сбор, как с любого дополнительного дохода. И в этом случае действительно нет никакой разницы, продали ли вы личный телевизор или торгуете Б/У техникой.
+
+15
vnob
vnob
6 жовтня 2023, 15:23
#
Гарний початок) А в європу хочете (перефарзую для таких як ви — європейські зарплати) ? Чи й «страна ворья и ««покатить» ?)
+
+13
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 жовтня 2023, 15:40
#
Ух ты, какой мля, грамотный, о «европах» говорит, ну так давай поговорим о Немецком Einkommensteuergesetz. А может ты расскажешь о налого необлагаемом годовом доходе для разных steuerklassen?
Или о и алгоритме начисления налога на доходы (не корпоративные) физ лиц в Германии? А можно и поговорить о Бельгии, давай не стесняйся! Всегда приятно пообщаться с умным человеком!
+
0
vnob
vnob
6 жовтня 2023, 16:30
#
Грігорій, прокиньтесь) я можу розповісти будь-що, але ж ви не збираєтесь слухати. В Гєрманіях і Бєльгіях (та взагалі ніде) нема нічого й близько схожого на фоп україни 3 групи, не кажачи про 1−2 групи, які взагалі чудо якесь. В розвинутих європейських країнах середнє податкове навантаження 25%-30% на самозайнятих осіб. у нас на фопі 1−2 групи можна обійтись 0.5%. За ці кошти вони й будують все те, що так люблять наші «страна ворья и взяточников», ви з ними ?)
+
+13
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 жовтня 2023, 16:36
#
Очередной, гаслометно — горлопанный эксперт.
Я задал конкретный вопрос — какой в Германии налого необлагаемый годовой минимум для разных групп частных плательщиков? Ответ есть или нет?
Я не собираюсь читать лекции которые по факту — метание бисера перед свинями.
Хочется горлопанить бред и обманывать граждан — вперед.
Все, полемика закончена.
+
0
vnob
vnob
6 жовтня 2023, 17:23
#
Так а до чого, власне, ваше питання було задане ? Ну давайте зіграємо в цю гру — яка перша космічна швидкість? Є відповідь чи нема? Читати лекції ? — а ви викладач ? А ми вже в університеті з вами разом ? «Метання бісеру» це те, що ви зараз пишете і лайкаєте свої ж пости)

Мій коментар був до особи яка написала «стране ворья и казнокрадов я ничего не должен», ваші неоподатковані ліміти тут до чого ?
+
0
hisiheb945
hisiheb945
6 жовтня 2023, 17:05
#
Американці пішли простим шляхом. До прикладу, на eBay штат списує податки з продаж при оплаті, причому навіть з б/у, а чи ти зареєструєшся як ПП підозрюю, що їм фіолетово в такому випадку.
+
0
hisiheb945
hisiheb945
6 жовтня 2023, 17:15
#
Але в них середній податок на продаж (Sales Tax, залежить від штату) — 6.44%, аж ніяк не 19.5% як у нас.
+
+30
vnob
vnob
6 жовтня 2023, 15:22
#
Якщо студент займається цим регулярно — то так
+
+21
MaxTirpiz
MaxTirpiz
6 жовтня 2023, 16:33
#
Платіть нормальну стипендію-а потім дойоб… до студентів
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
6 жовтня 2023, 15:04
#
Это кому что должен, поподробнее пож.
+
+43
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 жовтня 2023, 15:13
#
Уважаемые сотрудники центрального офиса налоговой в г Киеве ( Львовская площадь)! Если вам не чем заняться, то вы можете по ул Вознесенский спуск, спуститься на Подол, там в сквере на против «Житнего рынка» можно, если постараться купить и тут же покурить, то что поможет вам немного по другому взглянуть на наш мир.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
6 жовтня 2023, 16:26
#
Ой опять инфовбросы бреда))) Самое интересное, что кто-то 3,14зданёт, а всем отдуваться и показывать рога и копыта, что они действительно имеют средства для мониторинга миллионов соц страниц, учитывая что соц страницы регистрируются не на паспортные данные))) всё это чей то пиар))
У нас существует лишь сми, которые любят врать, и притягивать за уши то чего нет на самом деле)))
+
0
vnob
vnob
6 жовтня 2023, 16:34
#
Та ніхто ні про який моніторинг і слова не проронив. Податкова зробила прес реліз де вказала що це є незаконним і час від часу вони «випадково» або й через «доноси» добрих людей помічають людей які ведуть бізнес без реєстрації, що є незаконним. Ось і все
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
6 жовтня 2023, 17:09
#
Скорее будет показательная порка в Киеве кого та найдут поругают может и накажут, все поржут и разойдутся)
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