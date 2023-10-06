Бюджетний комітет змінив редакцію законопроєкту про переспрямування «військового ПДФО»

Комітет Верховної Ради з питань бюджету переглянув рішення щодо законопроєкту № 10037, який передбачає вилучення з місцевих бюджетів податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплачених військовими. Про це голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа повідомила в Facebook .

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Розподіл «військового ПДФО»

Комітет підтримав законопроєкт з наступними змінами до другого читання:

З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%:

Держспецзв’язку на дрони (13 млрд грн),

Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан «військове ПДФО» розподіляється в таких пропорціях:

45% — Держспецзв’язку на дрони (прогноз 43+ млрд грн)

45% — Мінстратегпрому для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн)

10% — розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд грн).

«Всі інші параметри законопроект рекомендуються залишити без змін», — зазначила Підласа.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада 20 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт № 10037 про переспрямування «військового ПДФО» в держбюджет.

Законопроєкт дозволить залучити на ці цілі 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного.

У Міністерстві фінансів запевнили, що підвищення фінансування армії через «військовий ПДФО» не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.