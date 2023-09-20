Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про переспрямування «військового ПДФО» в держбюджет

Верховна Рада 20 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт № 10037 про переспрямування «військового ПДФО» в держбюджет. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«За» проголосували 236 народних депутатів.

Даний законопроєкт пропонує переспрямувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний бюджет.

За словами Железняка, законопроєкт підтримали поки без змін по тексту, але до другого читання мають бути зміни у бік місцевого бюджету.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується військовий податок на доходи фізосіб (ПДФО) направити з місцевих бюджетів на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

Законопроєкт дозволить залучити на ці цілі 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного.

У Міністерстві фінансів запевнили, що підвищення фінансування армії через «військовий ПДФО» не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.