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6 жовтня 2023, 12:33 Читать на русском

SkyUp вже виплатила пасажирам 16 мільйонів за скасовані через війну рейси, але ще не повністю розрахувалася з ними

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines виплатила пасажирам скасованих через повномасштабне вторгнення рф в Україну рейсів 16 млн грн і продовжує повертати кошти. Про це заявив гендиректор компанії Дмитро Сероухов в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines виплатила пасажирам скасованих через повномасштабне вторгнення рф в Україну рейсів 16 млн грн і продовжує повертати кошти.
Фото: facebook.com/skyup.aero

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«Ми щодня повертаємо кошти. Вже понад 16 млн грн ми повернули, незважаючи на те, що торік працювали значно менше, ніж нинішнього року, і кількість наших літаків, на жаль, зменшилася.

Але ми відповідальні перед усіма партнерами, перед пасажирами, перед собою та перед державою. Це — наші люди, наші пасажири і кожному повернемо їхні гроші. На жаль, ми не можемо зробити все повернення одномоментно. Це процес", — зазначив Сероухов.

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Заборгованість перед пасажирами

Він уточнив, що компанія ще не повністю розрахувалася з пасажирами скасованих рейсів. При цьому назвати точну суму заборгованості в компанії відмовилися.

«Зобов'язання не зупинилися, квитки були, наприклад, куплені не тільки на сьогодні, а й на завтра і післязавтра і в один момент все це виявилося заморожено», — зазначив Сероухов.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу. Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію. Пройти опитування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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