У п'ятницю, 6 жовтня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро не змінилося у купівлі, а у продажу втратило 3 копійки.
Курс валют на 6 жовтня: Долар в обмінниках у покупці подорожчав на 5 копійок
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В обмінниках долар подорожчав у покупці на 5 копійок, а у продажу не змінився. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,72 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,15−38,20, євро — 40,40−40,70 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,59−36,61 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,55−38,56 грн/євро.
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