Курс валют на 6 жовтня: Долар в обмінниках у покупці подорожчав на 5 копійок

У п'ятницю, 6 жовтня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро не змінилося у купівлі, а у продажу втратило 3 копійки.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В обмінниках долар подорожчав у покупці на 5 копійок, а у продажу не змінився. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,72 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,15−38,20, євро — 40,40−40,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,59−36,61 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,55−38,56 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.

Друзі вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування