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6 жовтня 2023, 12:01 Читать на русском

У Приватбанку новий член правління

Наглядова рада державного Приватбанку за підсумками конкурсного відбору призначила на посаду члена правління з питань реорганізації та проблемних активів Сольвіту Деглаву. Про це повідомляє пресслужба банку.

Наглядова рада державного Приватбанку за підсумками конкурсного відбору призначила на посаду члена правління з питань реорганізації та проблемних активів Сольвіту Деглаву.
Фото: today.ua

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Зазначається, що Деглава має 30 років професійного досвіду в європейському фінансовому секторі, включаючи керівні посади в регульованих фінансових установах.

Таким чином правління Приватбанку розширили до восьми членів: голова, три заступники та чотири члени за напрямами.

Де раніше працювала Деглава

Згідно з її профілем на LinkedIn, раніше Деглава обіймала посаду керівниці відділу кредитного консультування та реструктуризації у третій найбільшій банківській групі в країнах Балтії Luminor Group.

До цього у 2019−2020 роках була членом правління латвійського Industra Bank.

У 2010 — 2017 роках вона входила та очолювала правління компанії з управління проблемними активами Reverta, яку заснували після краху Parex Bank у 2010 році.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 жовтня 2023, 12:33
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Это хорошо, еще одного «специалиста» трудоустроили . Бедная, с декабря 2021 года была безработной. Ну ничего, в «Привате» вполне достойные «зарплаты».

https://www.linkedin.com/in/solvita-deglava-83b45b102/
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