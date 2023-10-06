У Приватбанку новий член правління

Наглядова рада державного Приватбанку за підсумками конкурсного відбору призначила на посаду члена правління з питань реорганізації та проблемних активів Сольвіту Деглаву. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Зазначається, що Деглава має 30 років професійного досвіду в європейському фінансовому секторі, включаючи керівні посади в регульованих фінансових установах.

Таким чином правління Приватбанку розширили до восьми членів: голова, три заступники та чотири члени за напрямами.

Де раніше працювала Деглава

Згідно з її профілем на LinkedIn, раніше Деглава обіймала посаду керівниці відділу кредитного консультування та реструктуризації у третій найбільшій банківській групі в країнах Балтії Luminor Group.

До цього у 2019−2020 роках була членом правління латвійського Industra Bank.

У 2010 — 2017 роках вона входила та очолювала правління компанії з управління проблемними активами Reverta, яку заснували після краху Parex Bank у 2010 році.

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