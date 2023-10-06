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6 жовтня 2023, 11:28 Читать на русском

Фонд держмайна хоче продати державну частку ТРЦ Ocean Plaza через велику приватизацію

Фонд держмайна звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об'єктів великої приватизації державну частку (66,65%) в столичному ТРЦ Ocean Plaza. Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Фонд держмайна звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об'єктів великої приватизації державну частку (66,65%) в столичному ТРЦ Ocean Plaza.
Фото: ucsc.org.ua

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«Підготовка з приватизації частки розміром 66,65% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (володіє ТРЦ Ocean Plaza) вже розпочалась. Протягом жовтня-листопада, за ініціативи ФДМУ та іншого акціонера, мають відбутись п’ять аудитів — юридичний, фінансовий, технічний, форензік та репутаційний, які дадуть стратегічним інвесторам розуміння ринкової вартості активу та перспектив його розвитку», — йдеться в повідомленні.

Фонд рекомендуватиме об'єкт для продажу на відкритому аукціоні в системі Прозорро.Продажі зі стартовою ціною на рівні балансової вартості державної частки за останній звітній (річний) період. За результатами 12 місяців 2022 року вона складає 1,32 млрд грн (балансова вартість всього активу за звітній період складає 1,98 млрд грн).

За процедурою відкритого аукціону в торгах зможе взяти участь широке коло інвесторів, а конкурентна боротьба за актив визначить його ринкову вартість.

«Враховуючи, що останній рік результати малої приватизації показують зростання ціни під час аукціонів в середньому майже втричі, ФДМУ очікує, що зможе продати актив дорожче балансової вартості», — зазначили у Фонді.

Читай те також: Хмельницький продав свою частку в ТРЦ Ocean Plaza бізнес-партнеру

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 9 червня 2023 року уряд ухвалив розпорядження про передачу ФДМУ частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», якому належить ТРЦ, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкційним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам, однак у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) своїм рішенням стягнув їх на користь держави.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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