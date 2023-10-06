Україна поставила на паузу скарги в СОТ проти Польщі, Угорщини та Словаччини

Україна «поставила на паузу» розгляд Світової організації торгівлі скарг на Польщу, Угорщину та Словаччину, щоб вирішити в цілому питання торгівлі України з країнами ЄС. Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС. Ми бачимо, що ця проблема (ввезення української сільськогосподарської продукції, — ред.) буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота. Тому, поки ми шукаємо практичне рішення, наші спори в СОТ на сьогодні на паузі», — пояснив Качка.

Він також наголосив, що зараз Україна проводить консультації, але не спір як такий.

«Ми не у спорі — ми не оформляли робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили (до СОТ) цю справу, і для консультацій є 60 днів», — деталізував він.

У зв'язку з цим торговий представник констатував, що для української сторони важливо знайти «конструктивне рішення в рамках усього ЄС».

«Незважаючи на те, що скарги, які ми направили, вони проти конкретних держав-членів, включно з Польщею, це — системне питання наших відносин з ЄС. Наша мета — наголосити, що ЄС та Україна мають однаковий підхід до торговельних угод. Тому ми бачимо, як розв'язати цю проблему в комплексі так, щоб показати єдність між нами та Польщею, між нами і ЄС, і між Польщею і ЄС», — заявив Качка.

Врегулювання митного оформлення

За його словами, Київ уже врегулював митне оформлення товарів, які йдуть транзитом через п'ять сусідніх країн.

«Ми бачимо, що жодна країна цей транзит не забороняє. Це велике спільне досягнення. У нас залишився єдиний чутливий пункт — це питання того, коли можуть бути відкриті ринки сусідніх країн для українських товарів. Це — мінімальна проблема, тому що ми туди не продаємо багато зернової продукції. Але це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС», — розповів торговий представник.

Водночас він висловив упевненість, що проблема із ввезенням української сільгосппродукції буде усунута в найближчі тижні та місяці.

Ситуація з Польщею

Говорячи про ситуацію з Польщею, Качка висловив сподівання, що сторони зможуть повернутися до обговорення після виборів.

«Я не бачу жодних системних перешкод, щоб вирішити цю проблему. Це питання часу. До того станом на зараз на адресу Польщі немає запитів на ліцензії на експорт від українських компаній, що є додатковим показником, що немає масивного тиску експорту на внутрішній ринок Польщі. Ми використовуємо цей час, щоб показати, що в реальності чіткий інтерес українських експортерів — просто експортувати в ті держави-члени ЄС, де запит на українські товари справді високий», — сказав він.

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Качка висловив думку, що цієї осені ринок заспокоїться.

«Ми всі повертаємося до нормальних торговельних потоків, що дасть змогу повернутися до ситуації, яка є зручною для місцевих фермерів у сусідніх державах ЄС і для українських фермерів», — додав він.

Крім того, «левова частка» української сільськогосподарської продукції йде через порти Чорного моря в Румунії, балтійські порти, залізницею і автотранспортом.

Нагадаємо

15 вересня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня. Виконавчий орган ЄС проаналізував вплив обмежень експорту чотирьох категорій сільгосппродукції на ринок ЄС і дійшов висновку, що вони посприяли виправленню цінових стрибків на ринках пʼяти держав-членів, які вимагали заборони.

В Єврокомісії зазначили, що Україна погодилася запровадити будь-які правові заходи — наприклад систему ліцензування експорту — протягом 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно.

Водночас Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна.

18 вересня польське агентство PAP повідомило, що Україна представила Єврокомісії план з обмеження експорту сільгосппродукції, який мав би замінити односторонні обмеження українського імпорту, проте держави-члени ЄС, що межують з Україною, відкинули пропозиції Києва.

Крім того, після заяв про те, що Україна позиватиметься до СОТ про порушення її прав, Польща, Угорщина та Словаччина відмовилися від участі у платформі щодо експорту української аграрної продукції, зазначає видання.

Мінекономіки повідомило, що Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону ввезення агропродукції.

19 вересня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український уряд запропонував ЄС та країнам-сусідам — Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині — компроміс щодо експорту агропродукції. За його словами, у разі відмови уряд ухвалить рішення про заборону імпорту низки товарів з цих країн.