Швейцарія платитиме до $4355 за повернення українських біженців на батьківщину

Уряд Швейцарії оприлюднив попередню стратегію з повернення українських біженців додому. На виїзд дадуть 6−9 місяців після закінчення статусу захисту. При цьому українців пропонується заохочувати виплатами, повідомляє swissinfo.ch.

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Уряд Швейцарії «прийняв до відома» попередню стратегію можливого повернення біженців додому, яку розробив Державний секретаріат з міграції (SEM) у співпраці з владою кантонів.

Хоча зараз неможливо передбачити, коли закінчиться війна, плани чиновників виходять із того, що статус S (тимчасовий захист) українців може бути деактивований у 2024 чи 2025 році.

За прогнозами Швейцарії, повернутися додому добровільно захочуть 80% українців (близько 70 000 людей). Більшість із них — жінки та діти.

Інші 20% біженців (14 000 осіб) швидше за все, залишаться у Швейцарії і після закінчення терміну дії статусу S та наданого їм часу для виїзду. Очікується, що цей показник змінюватиметься від тривалості війни та ступеня збитків, завданих Україні російською агресією.

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Фінансова допомога

Розглядається можливість надання початкової фінансової допомоги, щоб заохотити людей не чекати закінчення терміну, щоб виїхати.

Розмір допомоги варіюється від 1 000 до 4 000 швейцарських франків ($1 090 і $4 355 відповідно) на особу залежно від етапу виїзду.

У звіті робиться висновок, що необхідно зробити все можливе для заохочення добровільного від'їзду, час на який не повинен бути ані надто коротким, щоб дозволити запланувати повернення до України, ані надто довгим, щоб не заохочувати людей його відкладати.

Чиновники пропонують встановити час, відведений на виїзд, у діапазоні від 6 до 9 місяців, щоб дати можливість спланувати поїздку.

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