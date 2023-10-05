Комітети Європарламенту підтримали план підтримки України на 50 мільярдів євро

Комітети Європейського парламенту підтримали створення спеціального фонду для України на 50 млрд євро. Він буде призначений для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України у 2024−2027 роках. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

У четвер, 5 жовтня, Комітети з питань бюджету та закордонних справ ухвалили і вдосконалили пропозиції про створення спеціального українського фонду. Ідею підтримали 86 депутатів, тоді як проти проголосували 6 членів і 2 утрималися.

Програма для України на 50 млрд євро є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС у зв'язку з низкою кризових подій, що сталися після 2021 року.

Євродепутати вважають, що цей інструмент потрібно схвалити якнайшвидше, у рамках загального перегляду бюджету, щоби із завершенням поточного календарного року мати зрозуміле джерело фінансування для підтримки України. Його мають включити також у річний бюджет 2024 року, перемовини про який будуть вести у листопаді.

Одна з ключових вимог євродепутатів — використання заморожених російських активів для відбудови України. Також це запобіжники від корупції, шахрайства та інших порушень у використанні європейських коштів в Україні. Серед іншого, депутати наголошували, що фінансування не мають отримувати компанії з олігархічним впливом.

Під час розгляду в комітетах у проєкт внесли деякі зміни для більшої прозорості. Зокрема, це передбачає створення окремого сайту про кошти, виділені Україні на конкретні цілі, та кроки, які зі свого боку здійснила Україна, щоб отримати допомогу. Євродепутати хочуть, щоби внески від третіх країн і міжнародних установ також публікувалися.

План щодо реформ та інвестицій за участі ЄС мають погоджувати у консультаціях з Верховною Радою.

Проєкт винесуть на голосування під час пленарної сесії 16−19 жовтня. Коли Рада ЄС погодить свою скоординовану позицію, почнуться переговори з окремими країнами-членами.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європарламент схвалив перегляд бюджету Європейського Союзу на 2021−2027 роки. В ньому йдеться про утворення Українського фонду у 50 млрд євро.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу. Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію. Пройти опитування