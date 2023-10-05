Найбільша українська торговельна мережа у форматі one dollar store «Аврора Мультимаркет» відкрила свій перший магазин у Румунії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив CEO «Аврора» Тарас Панасенко.
Українська «Аврора» відкрила перший магазин у Румунії
Що відомо
5 жовтня 2023 року у румунському місті Сучава відкрився перший закордонний магазин «Аврора». На його вивісці зазначено: «Товари за 1 лей». На відео з відкриття магазину видно черги з відвідувачів.
Відкриттям магазину в Румунії «Аврора» починає експансію в Європу.
У коментарі Forbes Панасенко повідомив, що ритейлер планує відкрити в цій країні більше 500 магазинів протягом 3−4 років.
Джерело: Мінфін
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