Українська «Аврора» відкрила перший магазин у Румунії

►Читайте «Мінфін» в Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

5 жовтня 2023 року у румунському місті Сучава відкрився перший закордонний магазин «Аврора». На його вивісці зазначено: «Товари за 1 лей». На відео з відкриття магазину видно черги з відвідувачів.

Відкриттям магазину в Румунії «Аврора» починає експансію в Європу.

У коментарі Forbes Панасенко повідомив, що ритейлер планує відкрити в цій країні більше 500 магазинів протягом 3−4 років.