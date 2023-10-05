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5 жовтня 2023, 16:05 Читать на русском

Intel планує лістинг свого сегмента FPGA-чіпів

Компанія Intel 3 жовтня повідомила про плани щодо реструктуризації свого бізнесу. При цьому її сегмент FPGA буде виділено у самостійну фірму. Пов'язані з цим процеси планують розпочати у лютому 2024-го. Лістинг акцій нової фірми має відбутися протягом 2−3 наступних років. Після появи інформації про плани Intel її цінні папери подорожчали на 2%, розповідають у LBLV.

Компанія Intel 3 жовтня повідомила про плани щодо реструктуризації свого бізнесу.

Intel отримала FPGA у 2015-му, коли уклала угоду про придбання Altera за $16,7 мільярда. Продукція цього підрозділу займає проміжну позицію між мікрочипами загального призначення та процесорами, метою яких є виконання специфічних завдань. Вона використовується в багатьох різних сегментах, починаючи з шифрування інформації та закінчуючи бездротовим обладнанням 5G.

За словами представників Intel, новий підрозділ очолить Сандра Рівера, яка працює у компанії з 2000-го. Вона має намір надалі користуватися фабрикою фірми, щоб виробляти свої процесори. Ще є інформація, що американський IT-гігант вже шукає спеціаліста, яким зможе замінити Ріверу. Остання нині є керівником сегмента, який розробляє рішення для ЦОД та процесорів ШІ.

Intel продовжує масштабне перетворення бізнесу

Рівера повідомила інвесторам, що сегмент все частіше користується фабриками компанії, а не тайванськими підприємствами, на яких раніше розміщувалися замовлення виробництва процесорів. Бренд фіксував серед клієнтів високий рівень інтересу до надійнішого ланцюга постачань у північноамериканському регіоні. Він має намір досягти унікальної переваги, використовуючи всі можливості Intel.

Нова домовленість — це продовження минулих кроків компанії, пов'язаних із продажем сегмента виробництва процесорів пам'яті SK Hynix, а також виведенням на фондовий ринок частини підрозділу, що створює рішення для автономних машин. Цілями цієї пари кроків були оптимізація бізнесу Intel та залучення коштів для втілення в життя стратегічного плану. Його мета — розворот фірми за допомогою відновлення її виробничого підрозділу, який зараз програє подібним TSMC суперникам.

За словами аналітиків LBLV, поточні дії Intel — розумний і дієвий крок, хоча й трохи запізнілий. У перспективі такі дії компанії здатні створити додаткову цінність для ринкових гравців та дати їй можливості для концентрації на основних компетенціях з одночасним залученням коштів для спроби перевороту.

Іван Зенін, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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