У законопроєкт про переспрямування «військового ПДФО» внесли зміни

Комітет з питань бюджету доопрацював законопроєкт № 10037, який передбачав вилучення у громад податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплачених військовими, та визначав порядок витрачання вільного залишку бюджетних коштів та залишку коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які утворилися на кінець бюджетного періоду. Про це голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа повідомила в Facebook .

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Зміни

За її словами, Комітет підтримав законопроєкт з наступними змінами до другого читання:

«звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення);

у 2024 році реверс не вилучається з усіх громад;

у 2024 році всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями;

закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім пункту про вилучення «військового ПДФО», який застосовується в 1 жовтня 2023 року;

села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати);

залишки на рахунках ОМС можна буде використовувати також на лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім пункту про вилучення «військового ПДФО», який буде застосовуватися з 1 жовтня 2023 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада 20 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт № 10037 про переспрямування «військового ПДФО» в держбюджет.

Законопроєкт дозволить залучити на ці цілі 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного.

У Міністерстві фінансів запевнили, що підвищення фінансування армії через «військовий ПДФО» не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.