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5 жовтня 2023, 12:21 Читать на русском

МВФ допоможе Україні підготуватись до реструктуризації євробондів

Міжнародний валютний фонд готовий допомогти Україні підготуватись до реструктуризації держборгу. Про це сказав на пресконференці глава місії фонду Гевін Грей, пише Інтерфакс-Україна.

Міжнародний валютний фонд готовий допомогти Україні підготуватись до реструктуризації держборгу.
Фото: depositphotos

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«У загальних рисах, мета має полягати в тому, щоб провести реструктуризацію, яка відповідала б програмі МВФ, допомогла б забезпечити збереження стійкості боргу і допомогла б гарантувати, що в середньостроковій перспективі, після закінчення війни, Україна не матиме надмірної заборгованості, щоб економіка могла відновитися», — сказав Грей.

Він нагадав, що за офіційним зовнішнім боргом уже діє мораторій на виплати до 2027 року, а остаточне врегулювання очікуватиметься до закінчення поточної кредитної програми МВФ, тоді як пауза у виплатах за євробондами спливає в серпні наступного року.

Читайте: МВФ очікує зростання економіки України у 2023 році близько 3%

Нагадаємо

Навесні 2023 року Мінфін повідомив, що проведе переговори з приватними кредиторами про реструктуризацію боргу. Очікується, що переговори з комерційними кредиторами розпочнуться на початку 2024 року.

Після цієї заяви міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з CCC+ до CCC з негативним прогнозом.

Джерело: Мінфін
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