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5 жовтня 2023, 11:38 Читать на русском

Українці отримали через Приватбанк понад 1000 кредитів за програмою єОселя

З початку запуску державної програми доступної іпотеки єОселя, через Приватбанк українці вже отримали понад 1000 кредитів на суму понад 1,3 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні банку.

З початку запуску державної програми доступної іпотеки єОселя, через Приватбанк українці вже отримали понад 1000 кредитів на суму понад 1,3 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Загалом кожний четвертий іпотечний кредит за програмою єОселя українці оформлюють в Приватбанку. А у вересні частка Приватбанку за кількістю виданих кредитів єОселя склала майже 40%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що з початку дії програми «єОселя» 3 099 українських родин отримали пільгові кредити на загальну суму 4,4 млрд грн.

Читайте: Скільки доведеться платити за квартиру за програмою «єОселя»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mlp711141
mlp711141
5 жовтня 2023, 12:47
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Этому горе-банку не доверяю и другим не советую…
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