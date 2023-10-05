З початку запуску державної програми доступної іпотеки єОселя, через Приватбанк українці вже отримали понад 1000 кредитів на суму понад 1,3 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні банку.
Українці отримали через Приватбанк понад 1000 кредитів за програмою єОселя
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Загалом кожний четвертий іпотечний кредит за програмою єОселя українці оформлюють в Приватбанку. А у вересні частка Приватбанку за кількістю виданих кредитів єОселя склала майже 40%.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що з початку дії програми «єОселя» 3 099 українських родин отримали пільгові кредити на загальну суму 4,4 млрд грн.
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Джерело: Мінфін
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