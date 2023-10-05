Курс валют на 5 жовтня: Долар у обмінниках подешевшав на 8 копійок

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В обмінниках долар подешевшав у купівлі на 8 копійок, а у продажу на 7 копійок. Курс євро втратив 5 копійок у купівлі та додав 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,29 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,75 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,09−38,23, євро — 40,40−40,66 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,64−36,66 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,50−38,51 грн/євро.

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