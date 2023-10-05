Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» зібрав у світовому прокаті понад $17 мільйонів

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» виробництва Film.ua Group у світовому прокаті зібрав понад $17 млн. Про це на медіафорумі Kyiv Media Week розповіла СЕО Film.ua Group Вікторія Ярмощук, пише Forbes.

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Що відомо

Бокс-офіс «Мавки» у прокаті в понад 80 країнах на 20 територіях переступив позначку $17 млн.

«Це справді вражаюча цифра для незалежної анімації, тим паче для української», — каже СЕО Film.ua Group Вікторія Ярмощук. З її слів, мультфільм завершує міжнародний прокат через декілька місяців.

«Важко переоцінити, наскільки міжнародний успіх „Мавки“ важливий для всього ринку, — каже Ярмощук. — Для багатьох наших дистрибʼюторів успіх „Мавки“ відродив віру в незалежну анімацію та дуже сильно підняв рейтинг і довіру до українського кіно».

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Команда Film.ua Group працювала з локальними дистриб’юторами, які мали повірити у те, що український проєкт може привабити глядача. «Це відбулося, і коли ми пропонуємо інші фільми для прокату, нам вірять більше, тому що знають: ми не будемо пропонувати те, що не збере касу», — додає Ярмощук.

Нагадаємо

Над мультфільмом «Мавка», створеним за мотивами «Лісової пісні» української письменниці Лесі Українки, працювали сім років. Проєкт адаптований під жанр сімейної анімації. В основі стрічки — образи зі слов’янських міфів і легенд.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн. Частка державної участі у виробництві мультфільму складає 49,5 млн грн.