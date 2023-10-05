Національний банк України встановив на 5 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,60 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 1 копійку.
Курс валют НБУ: долар додав одну копійку
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Валютний ринок
НБУ на 5 жовтня встановив офіційний курс євро на рівні 38,42 гривні.
До закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 20 копійок у купівлі та продажу.
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Коментарі - 1
можем вырасти на три гривны…