3 жовтня європейська валюта подешевшала на 23 копійки. НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 38,51 гривні. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Курс валют НБУ: гривня зміцнилася до євро 23 копійки
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Валютний ринок
2 жовтня НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 38,74 гривні.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 26 копійок у купівлі та у продажу.
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Джерело: Мінфін
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