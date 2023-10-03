Курс валют НБУ: гривня зміцнилася до євро 23 копійки

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Валютний ринок

2 жовтня НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 38,74 гривні.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 26 копійок у купівлі та у продажу.

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