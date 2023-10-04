Колишні топменеджери Twitter відсудили в компанії Маска $1,1 мільйона

X Corp. Ілона Маска, раніше відома як Twitter, має сплатити $1,1 млн за судові витрати групи колишніх топ-менеджерів платформи соціальних мереж. Про це повідомляє Bloomberg.

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Юристи групи — на чолі з колишнім СЕО Twitter Парагом Агравалом і колишнім провідним юристом Віджаєю Гадде переконали суддю Канцелярського суду Делавера, що Twitter порушив свої обов’язки щодо покриття судових витрат, спричинених їхньою роботою для компанії.

Екскерівники стверджували, що Twitter порушив власний статут, відмовившись покривати суми, незважаючи на те, що вони були пов’язані з розслідуваннями операцій платформи соціальних мереж.

Їх звільнили, коли минулого року Ілон Маск купив Twitter за $44 млрд. Маск зіткнувся з низкою судових позовів через те, що він не сплатив постачальникам Twitter такі речі, як орендна плата та гонорари за консультації.

Компанія виплатила близько $600 тисяч заборгованості перед колишніми співробітниками, але утримала $1,1 млн за роботу юристів, які представляли колишніх топменеджерів Twitter у розслідуванні Конгресу щодо впливу соціальних медіа на вибори в США.

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Як зазначив чинний юрист корпорації Майкл Бланшар, в керівництві Х були шоковані рахунком від адвокатів Гадде та вважають його завищеним. Він підкреслив, що це гонорар не за судовий процес, «який триватиме кілька років», а за «один день свідчень».

«Я переглянула суму, про яку йдеться, і хоча вона висока і, ймовірно, більша, ніж більшість людей хотіли б заплатити, це не є нерозумним», — заявила суддя МакКормік.

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