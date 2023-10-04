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4 жовтня 2023, 18:04 Читать на русском

Польща наступного року планує скасувати соціальну підтримку для українців

Уряд Польщі наступного року планує скасувати соціальну підтримку для українців, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення рф. Про це заявив речник уряду Пьотр Мюллер в інтерв'ю PAP, повідомляє Укрінформ.

Уряд Польщі наступного року планує скасувати соціальну підтримку для українців, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення рф.
Фото: pixabay.com

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«Ці рішення, які було прийнято після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер… У зв’язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться», — зазначив Мюллер.

Він заявив, що рішення, прописані в законі про допомогу українцям, втратять чинність у першому кварталі 2024 року. Мюллер також висловив сподівання, що не буде потреби їх продовжувати.

Опитування про допомогу українцям

Згідно з опублікованим у середу опитуванням центру Pollster для видання Super Express, на питання, чи Польща й надалі повинна фінансово підтримувати громадян України:

  • 60% громадян Польщі відповіли негативно,
  • 26% виступили за подальшу підтримку українців,
  • 14% не визначилися з цього приводу.

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Нагадаємо

У березні 2022 року у Польщі було прийнято спецзакон про підтримку українців, які, рятуючись від війни, прибули до Польщі. Відповідно до закону українці могли легально працевлаштуватися, отримати доступ до безкоштовної медицини, отримувати фінансову допомогу, зокрема виплати на дітей за програмою «500+».

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу. Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію. Пройти опитування

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
mlp711141
mlp711141
4 жовтня 2023, 18:27
#
Тут главное работу иметь, а помощь это «постольку-поскольку»…
+
0
mantis05
mantis05
4 жовтня 2023, 20:18
#
Правильно: кому надо- уже и язык выучил и работу имеет. А остальных- гнать в шею.
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+14
fruirty4pie
fruirty4pie
4 жовтня 2023, 20:24
#
Обиделись что в Германию украинцы уезжают 😁😆
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0
Имя Фамилия
Имя Фамилия
4 жовтня 2023, 20:29
#
Лучше бы по 3000 евро каждому платили, без всяких условий и на руки. Только так можно вылечить депрессию, дать возможность личностного роста, путешествий, крабов по субботам.
+
0
ccc2013
ccc2013
4 жовтня 2023, 20:37
#
Причём,желательно пожизненно:)))
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