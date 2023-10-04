Польща наступного року планує скасувати соціальну підтримку для українців

Уряд Польщі наступного року планує скасувати соціальну підтримку для українців, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення рф. Про це заявив речник уряду Пьотр Мюллер в інтерв'ю PAP, повідомляє Укрінформ.

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«Ці рішення, які було прийнято після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер… У зв’язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться», — зазначив Мюллер.

Він заявив, що рішення, прописані в законі про допомогу українцям, втратять чинність у першому кварталі 2024 року. Мюллер також висловив сподівання, що не буде потреби їх продовжувати.

Опитування про допомогу українцям

Згідно з опублікованим у середу опитуванням центру Pollster для видання Super Express, на питання, чи Польща й надалі повинна фінансово підтримувати громадян України:

60% громадян Польщі відповіли негативно,

26% виступили за подальшу підтримку українців,

14% не визначилися з цього приводу.

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Нагадаємо

У березні 2022 року у Польщі було прийнято спецзакон про підтримку українців, які, рятуючись від війни, прибули до Польщі. Відповідно до закону українці могли легально працевлаштуватися, отримати доступ до безкоштовної медицини, отримувати фінансову допомогу, зокрема виплати на дітей за програмою «500+».

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