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27 липня 2023, 16:34 Читать на русском

Національний банк очікує, що цьогоріч міжнародна допомога сягне 42 мільярдів

Нацбанк очікує, що за підсумками цього року міжнародна допомога сягне 42 млрд дол. Ці надходження стримають розширення дефіциту поточного рахунку, що цього року становитиме 6,5% ВВП, та забезпечать з надлишком його фінансування. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний під час монетарного брифінгу.

Нацбанк очікує, що за підсумками цього року міжнародна допомога сягне 42 млрд дол.

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Міжнародна підтримка

З початку року Україна отримала майже 27 млрд дол у формі кредитів та грантів від міжнародних партнерів, що значно перевищило продаж валюти НБУ для балансування валютного ринку.

Завдяки ритмічній зовнішній допомозі міжнародні резерви України на кінець червня сягнули історичного рекорду — 39 млрд дол. Завдяки зовнішній підтримці уряд мав змогу покривати значний дефіцит бюджету без звернення за емісійним фінансуванням.

Читайте: Міжнародні резерви України зросли до рекордної позначки з серпня 2011 року. Головні чинники росту

«Очікується, що за підсумками цього року міжнародна допомога сягне 42 млрд дол. США. Ці надходження стримають розширення дефіциту поточного рахунку, що цього року становитиме 6,5% ВВП, та забезпечать з надлишком його фінансування. Міжнародна підтримка залишатиметься дуже важливою для збереження макрофінансової стабільності і в наступні роки», — зазначив Пишний.

Так, з огляду на все ще значні видатки на оборону для фінансування дефіциту бюджету наступного року потрібно щонайменше 37 млрд дол. Навіть після завершення активних бойових дій високі потреби в зовнішньому фінансуванні зберігатимуться через обмежений експортний потенціал та суттєву потребу в імпорті для повоєнної відбудови країни.

Україні необхідно продовжувати успішну співпрацю з МВФ та іншими міжнародними партнерами.

Джерело: Мінфін
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