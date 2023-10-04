Netflix планує підвищити тарифи після завершення страйків — WSJ

Netflix планує підвищити вартість тарифних планів без реклами після того, як страйки сценаристів та акторів повністю зупиняться. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Спочатку підвищення цін почнеться в Канаді та США. Джерело видання не знає, наскільки зростуть тарифи та коли саме буде оголошено про підвищення. Netflix поки що не коментує пресі ці чутки.

Варто зазначити, що вчора Discovery+, конкурент Netflix, оголосив про підвищення цін на тариф без реклами з $6,99 до $8,99 у США.

Останнє підвищення цін Netflix відбулося у січні 2022 року, коли у США вартість плану без реклами збільшилась з $14 до $15,49 на місяць, а тариф 4K — з $18 до $20.

Підвищення цін може бути пов’язаним з новими умовами акторів та сценаристів, яким доведеться платити більше.

За словами Ars Technica, зростання тарифів та зміни умов наближають колись прості та дешеві стрімінгові сервіси до кабельних каналів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Netflix почав стягувати додаткову плату за шеринг паролів у понад 100 країнах, включно з Україною.