Доступ до Netflix: Українцям доведеться платити по 3 євро за людину додатково

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

25 травня 2023, 18:04 Читать на русском

Доступ до Netflix: Українцям доведеться платити по 3 євро за людину додатково

Netflix почав стягувати додаткову плату за шеринг паролів у понад 100 країнах, включно з Україною. Про це йдеться у повідомленні компанії, пише Ліга.

Netflix почав стягувати додаткову плату за шеринг паролів у понад 100 країнах, включно з Україною.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Плата за користування

Тепер за кожен додатковий обліковий запис належить сплатити близько 3 євро на місяць.

За новими правилами, передплатники стандартного тарифного плану можуть додати лише одного користувача за 3 євро на місяць, а власники преміум-пакету можуть додати двох користувачів за таку саму ціну за кожного. Базовий або рекламний тариф не дозволяє «ділитися паролями» взагалі.

Користувачі, які вже спільно використовують обліковий запис, мають можливість перенести свій профіль (разом зі збереженими фільмами та історією) до нової підписки, за яку вони самостійно платитимуть, скориставшись інструментом міграції облікового запису.

Читайте: Скільки українці витрачають на підписки Netflix та Spotify

Netflix зазначає, що нові учасники отримають власний пароль і профіль, оплачені особою, яка їх запросила. Профілі мають деякі обмеження — вони мають бути активовані у тій самій країні, що й оригінальний користувач, і можуть переглядати або завантажувати контент лише на одному пристрої одночасно, а також не можуть створювати додаткові профілі чи використовувати профіль Kids.

Netflix заявляє, що використовує інформацію, таку як IP-адреси, ідентифікатори пристроїв та дії в обліковому запису, щоб визначити, чи належить пристрій, з якого відбувається вхід у обліковий запис, до вашої родини Netflix.

Вони не збирають дані GPS для точного визначення фізичного розташування пристроїв.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
mlp711141
mlp711141
25 травня 2023, 20:56
#
Не пользуюсь. Смотрю фильмы на других видеосвалках.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами