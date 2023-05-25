Доступ до Netflix: Українцям доведеться платити по 3 євро за людину додатково

Netflix почав стягувати додаткову плату за шеринг паролів у понад 100 країнах, включно з Україною. Про це йдеться у повідомленні компанії, пише Ліга.

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Плата за користування

Тепер за кожен додатковий обліковий запис належить сплатити близько 3 євро на місяць.

За новими правилами, передплатники стандартного тарифного плану можуть додати лише одного користувача за 3 євро на місяць, а власники преміум-пакету можуть додати двох користувачів за таку саму ціну за кожного. Базовий або рекламний тариф не дозволяє «ділитися паролями» взагалі.

Користувачі, які вже спільно використовують обліковий запис, мають можливість перенести свій профіль (разом зі збереженими фільмами та історією) до нової підписки, за яку вони самостійно платитимуть, скориставшись інструментом міграції облікового запису.

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Netflix зазначає, що нові учасники отримають власний пароль і профіль, оплачені особою, яка їх запросила. Профілі мають деякі обмеження — вони мають бути активовані у тій самій країні, що й оригінальний користувач, і можуть переглядати або завантажувати контент лише на одному пристрої одночасно, а також не можуть створювати додаткові профілі чи використовувати профіль Kids.

Netflix заявляє, що використовує інформацію, таку як IP-адреси, ідентифікатори пристроїв та дії в обліковому запису, щоб визначити, чи належить пристрій, з якого відбувається вхід у обліковий запис, до вашої родини Netflix.

Вони не збирають дані GPS для точного визначення фізичного розташування пристроїв.