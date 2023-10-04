Один з видів пенсій, на яку можуть претендувати військові в Україні, — це пенсія за вислугою років. Для її отримання є низка умов, зокрема звільнення. Про це розповіла на брифінгу у Military Media Center представник Святошинського РТЦК та СП молодший сержант Вероніка Чеканова.
Пенсія військовослужбовцям за вислугу років. Хто може отримати і скільки
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Хто має право на пенсію за вислугу років
На пенсію за вислугою років мають право військовослужбовці, які мають на день звільнення вислугу 25 календарних років та досягли 45-річного віку.
За словами Чеканової, даний вид пенсії призначається з моменту звільнення військовослужбовця з лав ЗСУ.
Розмір пенсії
Пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
«Максимальний розмір пенсії за вислугу років становить не більше 70 % від грошового забезпечення», — пояснила Чеканова.
При цьому з доплат у розмірах 30, 50 та 100 тис. грн згідно з постановою Кабміну від
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Розрахування пенсії
Розраховується пенсія наступним чином:
- за 25 років вислуги — 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби) плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;
- за 25 років загального стажу, з якого військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців — 50 % грошового забезпечення (за останні 24 місяці) плюс 1 % за кожний рік додаткової вислуги;
- при звільненні за станом здоров’я при наявності 25 років вислуги — 55 % грошового забезпечення плюс 3% за кожний рік додаткової вислуги.
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