Пенсія військовослужбовцям за вислугу років. Хто може отримати і скільки

Один з видів пенсій, на яку можуть претендувати військові в Україні, — це пенсія за вислугою років. Для її отримання є низка умов, зокрема звільнення. Про це розповіла на брифінгу у Military Media Center представник Святошинського РТЦК та СП молодший сержант Вероніка Чеканова.

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Хто має право на пенсію за вислугу років

На пенсію за вислугою років мають право військовослужбовці, які мають на день звільнення вислугу 25 календарних років та досягли 45-річного віку.

За словами Чеканової, даний вид пенсії призначається з моменту звільнення військовослужбовця з лав ЗСУ.

Розмір пенсії

Пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

«Максимальний розмір пенсії за вислугу років становить не більше 70 % від грошового забезпечення», — пояснила Чеканова.

При цьому з доплат у розмірах 30, 50 та 100 тис. грн згідно з постановою Кабміну від 24.02.2022 року № 168 ЄСВ не сплачується. У розрахунок беруться суми грошового забезпечення за останні 24 місяці.

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Розрахування пенсії

Розраховується пенсія наступним чином: