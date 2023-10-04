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4 жовтня 2023, 13:05 Читать на русском

В ПФУ розповіли, коли потрібно звертатися за призначенням пенсії після 60 років

Щоб вчасно отримати пенсію потрібно подати заяву до Пенсійного фонду протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку. Про це повідомляє пресслужба ПФУ у Facebook.

Щоб вчасно отримати пенсію потрібно подати заяву до Пенсійного фонду протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку.
Фото: sluga-narodu.com

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У Пенсійному фонді зазначили, що звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію.

«Якщо звернення за пенсією відбувається протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку», — заявили у ПФУ.

При цьому днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом ПФУ відповідної заяви з необхідними документами.

«Таким чином, якщо ви подасте заяву до спливу трьох місяців після досягнення 60 років (до 24 грудня), пенсію буде призначено з 25 вересня», — сказали у Пенсійному фонді.

Якщо звернення за пенсією відбулось пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку — пенсію призначать з дати звернення за нею.

Нагадаємо

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, як буде нараховуватися пенсія за бальною системою.

Джерело: Мінфін
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