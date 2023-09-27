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27 вересня 2023, 15:52 Читать на русском

Міністр соцполітики пояснила, як буде нараховуватися пенсія за бальною системою

Наступного року завдяки індексації пенсій за новим принципом виплати зростуть практично у всіх пенсіонерів. Для цього планується збільшити бюджет Пенсійного фонду України на 100 млрд грн. Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, пише Укрінформ.

Наступного року завдяки індексації пенсій за новим принципом виплати зростуть практично у всіх пенсіонерів.
Фото: depositphotos.com

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Бальна система

«Пенсії будуть перераховані практично усім громадянам, що вийшли на пенсію пізніше, ніж 3 роки від цього часу. Тому що за останні 3 роки пенсії більш-менш відповідали ринковій вартості. А от все, що далі, було нараховано за заниженими коефіцієнтами, які менше реальної вартості коштів. Тому для кожного такого пенсіонера буде зроблений перерахунок», — сказала Жолнович.

Крім того, для обрахунку пенсійних виплат буде задіяна бальна система, щоб нівелювати розбіжності у виплатах за однаковий страховий стаж у людей, які набули пенсійного віку у різні періоди.

«Новий обрахунок передбачає, що за кожний місяць, коли людина сплачувала страховий внесок чи працювала, буде пораховано співвідношення його заробітної плати і середньої, яка була на той місяць в той рік. Тобто, планується обрахувати реальну купівельну спроможність. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11−12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше», — роз’яснила міністр.

Отримана загальна кількість балів буде унікальною для кожної людини, що дозволить кожного року цей показник оцінювати співставно до середньої заробітної плати в конкретному році і, відповідно, індексувати пенсійні виплати.

«Наразі на цей проєкт ми плануємо збільшити бюджет пенсійного фонду на 100 мільярдів гривень. Це наші, українські доходи. В основному, за рахунок сплати ЄСВ нашими захисниками», — додала Жолнович.

Нагадаємо

Уряд наступного року планує зробити пенсійну систему більш справедливою, зрозумілою і прозорою. У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система.

Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто вийшов нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Oleg Gr
Oleg Gr
27 вересня 2023, 16:22
#
Тобто,вчитель, який пропрацював 40р із зарплатою вдвічі нижче середньої або нічого не отримає, або ще й те заберуть? 👍🏻
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