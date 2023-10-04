Курс валют на 4 жовтня: Долар на готівковому ринку подорожчав на 5 копійок

У середу, 4 жовтня, на готівковому ринку курс долара у покупці та продажу зріс на 5 копійок. Євро подешевшало у покупці на 5 копійок, а у продажу не змінилося.

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В обмінниках долар не змінився у купівлі та подешевшав на 5 копійок у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та подешевшав на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,65−38,35 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,35, євро — 40,50−40,77 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,61−36,65 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,30−38,32 грн/євро.

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