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28 вересня 2023, 18:10 Читать на русском

H&M прозвітувала про шестиразове зростання чистого прибутку

Компанія Hennes & Mauritz, володарка однієї з найбільших торгових мереж, що спеціалізуються на одязі, швидко наростила чистий прибуток за підсумками третього фінкварталу. Загальний результат виявився кращим, ніж припускали експерти. У звітному періоді, який закінчився разом із серпнем, чистий прибуток фірми сягнув Kč 3,33 мільярда або $302,9 мільйона. Роком раніше цей показник становив Kč 531 мільйон. Усереднений аналітичний прогноз від експертів LBLV говорив про 3,23 мільярда доларів.

Обсяг коштів, вторгованих H&M за минулий квартал, збільшився на 6%, досягнувши 60,9 мільярда доларів. У місцевих валютних одиницях цей показник залишився майже на тому ж рівні, що й рік тому.

Якщо не враховувати показники України, Білорусі та РФ, зростання виторгу компанії склало 8%. До того, як почалася коронавірусна епідемія, на частку цієї трійки країн припадало приблизно 10% операційного прибутку бренду. H&M залишила ринок РФ у 2022-му, що призвело до разового списання активів на суму в Kč 2,1 мільярда.

Фінансові показники H&M зросли майже в усіх регіонах

У південноєвропейських, західноєвропейських та північноєвропейських країнах виторг H&M збільшилася на 11%, 12% та 7% відповідно. У державах Східної Європи цей показник знизився на 7%. У північноамериканському та південноамериканському регіонах зростання продажів становило 9%. Показник держав в Азії, Океанії та Африки додав 2%.

Фірма повідомила, що у вересні її виторг знизився приблизно на 10% рік до року. Порядку 4 п. п. зазначеного просідання зумовлено відходом з ринку РФ, а ті, що залишилися, викликані теплою погодою в частині країн Європи. Як зазначають фахівці LBLV, керівники H&M затвердили програму buy back обсягом у Kč 3 мільярди. Фірма має намір вийти на бразильський ринок 2025-го.

Протягом торгової сесії 27 вересня цінні папери H&M, що торгуються на стокгольмській біржі, дешевшали на 0,3%. З початку 2023-го ринкова вартість фірми збільшилася на 38,1%, до 2 Kč 56,6 мільярда.

Ірина Журавльова, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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