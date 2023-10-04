Курс валют НБУ: долар додав дві копійки

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НБУ на 4 жовтня встановив офіційний курс євро на рівні 38,32 гривні.

До закриття міжбанку курс долара у купівлі зріс на 5 копійок, а у продажу знизився на 28 копійок. Євро у покупці подорожчало на 7 копійок, а у продажу подешевшало на 27 копійок.