НБУ поповнює асортимент нумізматичної продукції (список)

В середу, 4 жовтня, о 10:00 інтернет-магазин НБУ поповнить асортимент нумізматичної продукції. Про це повідомляє регулятор.

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Пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (срібло):

«Український борщ» — 500 шт.

«Захисниці» — 500 шт.

Пам’ятні монети України з недорогоцінного металу (нейзильбер):

«Український борщ» у сувенірній упаковці — 15 000 шт.

«Захисниці» у сувенірній упаковці — 10 000 шт.

«100 років Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» — 6 000 шт.

«Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам» — 10 000 шт.

Пам’ятна медаль України з недорогоцінного металу (нейзильбер):

«Об`єднані заради справедливості» — 2 000 шт.

Де придбати

Придбати дані пам’ятні монети і медаль можна буде 4 жовтня на сайті інтернет-магазину НБУ.