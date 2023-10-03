В середу, 4 жовтня, о 10:00 інтернет-магазин НБУ поповнить асортимент нумізматичної продукції. Про це повідомляє регулятор.
НБУ поповнює асортимент нумізматичної продукції (список)
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Пам’ятні монети України з дорогоцінного металу (срібло):
- «Український борщ» — 500 шт.
- «Захисниці» — 500 шт.
Пам’ятні монети України з недорогоцінного металу (нейзильбер):
- «Український борщ» у сувенірній упаковці — 15 000 шт.
- «Захисниці» у сувенірній упаковці — 10 000 шт.
- «100 років Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» — 6 000 шт.
- «Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам» — 10 000 шт.
Пам’ятна медаль України з недорогоцінного металу (нейзильбер):
- «Об`єднані заради справедливості» — 2 000 шт.
Де придбати
Придбати дані пам’ятні монети і медаль можна буде 4 жовтня на сайті інтернет-магазину НБУ.
Джерело: Мінфін
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