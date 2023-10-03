Національний банк підвищив офіційний курс долара вперше після відмови від фіксованого курсу. Про це свідчать дані регулятора.
НБУ вперше змінив офіційний курс долара після скасування фіксованого курсу
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НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня на рівні 36,5901 грн за долар. У порівнянні з фіксованим курсом 36,5686 грн, який діяв з кінця липня 2022 року, долар подорожчав на 0,0215 грн. Таким чином, курс долара зріс більш ніж на 2 копійки.
Європейська валюта подешевшала на 19 копійок. Курс євро 4 жовтня становитиме 38,32 грн проти 38,51 грн 3 жовтня.
Нагадаємо
Після переходу з 3 жовтня на керований гнучкий обмінний курс обсяг торгів на міжбанку зріс у 92 рази, порівняно з вчора.
Джерело: Мінфін
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