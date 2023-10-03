Уряд не розглядає припинення соцвиплат для громадян, які виїхали за кордон — Жолнович

Уряд не планує припинення будь-яких виплат для громадян, які через війну виїхали за кордон, крім допомоги внутрішньо переміщеним особам, яку вже зупинили раніше. Про це міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

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«Ми припинили виплату допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які більше ніж 90 днів не були в країні», — заявила Жолнович.

За її словами, для людей з інвалідністю вирішили цього не робити, бо не впевнені, що ті виплати, які там є, достатні для того, щоб ці люди змогли добре почуватися за кордоном.

«Плюс розуміємо, що не так багато людей з інвалідністю за кордон виїхало. Переважна більшість повернулися назад, або не виїжджали взагалі через складності для свого здоров'я і соціалізацію», — зазначила міністр соцполітики.

Також вона наголосила, що пенсії громадянам, які виїхали, уряд точно продовжуватиме платити, тому що це зароблені людиною гроші.

На уточнювальне запитання, чи розглядається припинення будь-яких інших виплат для цієї категорії людей, Жолнович відповіла заперечно.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за 7 місяців 2023 року українці отримали тільки з державного бюджету понад 265 млрд грн соціальних виплат.