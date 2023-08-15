За 7 місяців 2023 року українці отримали тільки з державного бюджету понад 265 млрд грн соціальних виплат. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
З початку року українці отримали з держбюджету соцвиплати на понад 265 мільярдів — Шмигаль
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«Це пенсії, виплати людям в складних життєвих обставинах, допомога малозабезпеченим, пільги та субсидії, підтримка родин та соціальний захист людей з інвалідністю», — пояснив прем'єр.
Шмигаль також зазначив, що наразі триває надання допомоги людям, чиє житло постраждало через затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС.
«Майже 52 млн грн отримали в якості компенсації жителі Херсонської та Миколаївської областей. Уряд продовжив прийом заяв на грошову допомогу до кінця жовтня, щоб усі могли нею скористатися», — заявив він.
Джерело: Мінфін
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