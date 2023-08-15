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15 серпня 2023, 17:56 Читать на русском

З початку року українці отримали з держбюджету соцвиплати на понад 265 мільярдів — Шмигаль

За 7 місяців 2023 року українці отримали тільки з державного бюджету понад 265 млрд грн соціальних виплат. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За 7 місяців 2023 року українці отримали тільки з державного бюджету понад 265 млрд грн соціальних виплат.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Це пенсії, виплати людям в складних життєвих обставинах, допомога малозабезпеченим, пільги та субсидії, підтримка родин та соціальний захист людей з інвалідністю», — пояснив прем'єр.

Шмигаль також зазначив, що наразі триває надання допомоги людям, чиє житло постраждало через затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС.

«Майже 52 млн грн отримали в якості компенсації жителі Херсонської та Миколаївської областей. Уряд продовжив прийом заяв на грошову допомогу до кінця жовтня, щоб усі могли нею скористатися», — заявив він.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Moonlighter
Moonlighter
15 серпня 2023, 19:43
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Вообще не понял что хотел Шмыгаль этим сказать? Ну 265 млрд грн за соц выплаты и что? А раньше что меньше было? Это всего 37 млрд грн в месяц. В Украине 10 млн пенсионеров, при средней пенсии 4000 грн, у нас получается какая-то нестыковочка. Кто врет? Получается этого бюджета не хватает даже на пенсии.
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