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3 жовтня 2023, 16:15 Читать на русском

Українці у Польщі другі за обсягом витрат серед іноземців — дослідження

У другому кварталі 2023 року українці витратили у Польщі 1,77 млрд злотих (14,73 млрд грн). Це на 300 млн злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані опублікував аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, спираючись на звіт центрального статистичного управління Польщі (GUS).

У другому кварталі 2023 року українці витратили у Польщі 1,77 млрд злотих (8,35 млрд грн).
Фото: pixabay.com

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Частка витрат людей, які приїхали з України у Польщу складає 19,3 %. Це друга за розміром позиція — більше витрачають тільки ті, хто приїхав з Німеччини — 4,76 млрд злотих (39,6 млн грн), що складає 51,8 % від загальної суми.

Всього іноземці у Польщі витратили 11,7 млрд злотих, серед них — з Чехії (13,5%), Словаччини (8,2%), Литви (4,4%), Білорусі (2,7%) і рф (0,2%).

Розрахунок проводився на основі витрат банківських карток. Аналізувались витрати з країн, які мають спільний кордон із Польщею.

В агенції кажуть, що ні відсоток, ні сума витрат українців не дивує — це найбільша група іноземців у Польщі. І витрати українців будуть зростати щонайменше до кінця року.

Це обумовлено рядом чинників серед яких: збільшення кількості українців, що повертаються до Європи після літніх відпусток, активізація промисловості Польщі в процесі підготовки до різдвяних свят, через який починається період сезонних вакансій у багатьох галузях економіки, які сильно залежать від працюючих українців.

Однак у наступному році очікується, що цей приріст може сповільниться, бо значна частка українців навесні повертається додому чи їде до країн Західної Європи.

Попри те, що українці все ще залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють у Польщі, їхня частка зменшується через швидкий приток інших національностей — з 72% до 68,3% порівняно з минулим роком. У липневих реєстрах ZUS зараховано 749,1 тис., це на 13,3 тис. людей більше, ніж у липні 2022 року.

Найбільша частка витрат людей, як перетинають кордон Польщі з Німеччиною пояснюється тим, що весь туристичний потік з країн західної Європи (Франція, Італія, Нідерланди, Велика Британія і т.д.) іде саме через німецько-польський кордон, а також достатньо велику кількість громадян Німеччини, особливо поважного віку, які проживають у Польщі через значно дешевшу вартість життя.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
yarg
yarg
3 жовтня 2023, 16:32
#
У другому кварталі 2023 року українці витратили у Польщі 1,77 млрд злотих (14,73 млрд грн).

значить в місяць українці витрачають 5 мільярдів гривен.
Не думаю що в польщі можна жити меньше ніж за 10000 гривен на місяць.
значить там знаходяться 500 000 українців.
Або вся ця статистика недостовірна. я в це більше вірю.
+
+15
stas12345
stas12345
3 жовтня 2023, 16:37
#
Так они получают соц выплаты, зарплату на карту польского банка, а карта украинского банка может не использоваться
+
0
yarg
yarg
3 жовтня 2023, 16:39
#
Это данные поляков. Не думаю что они к нашим картам привязывались
«Такі дані опублікував аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, спираючись на звіт центрального статистичного управління Польщі (GUS).»
+
+15
irakez
irakez
3 жовтня 2023, 16:49
#
«Розрахунок проводився на основі витрат банківських карток». Тобто, якщо біллінговий адрес картки польский або якийсь британський чи німецький (у випадку з Revolut, Payoneer та ін), то за даним методом ці витрати не вважаються українськими.
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