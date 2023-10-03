У вересні гральний бізнес сплатив на 300 мільйонів більше, ніж за весь минулий рік — Железняк

У вересні 2023 року до держбюджету надійшло 1 млрд грн податків від грального бізнесу. Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

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Він зазначив, що це на 300 млн грн більше, ніж за весь минулий рік і в 5 разів більше, ніж за весь 2021 рік.

Для порівняння, у вересні 2022 року гральний бізнес сплатив 31,2 млн грн. «Тобто рік до року зростання у 32 рази», — наголосив Железняк.

Він також повідомив, що загальні податкові надходження за 9 місяців цього року від грального бізнесу вже склали 6,65 млрд грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці літа цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино.

У середині квітня 2022 року депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку від обороту.

На спрощену систему оподаткування перейшов практично весь гральний бізнес, який значно знизив відрахування до бюджету. До переходу ці компанії платили в середньому 200 000 грн податків на день, після — до 23 000 грн.

На початку 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.