Міністр соцполітики анонсувала появу нового виду допомоги, який залежатиме від доходу сім’ї

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

3 жовтня 2023, 15:10 Читать на русском

Міністр соцполітики анонсувала появу нового виду допомоги, який залежатиме від доходу сім’ї

У 2024 році в Україні може з’явитися новий вид допомоги — уніфікована гарантована соціальна допомога, яка залежатиме від базового доходу сім'ї. Про це міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

У 2024 році в Україні може з’явитися новий вид допомоги — уніфікована гарантована соціальна допомога, яка залежатиме від базового доходу сім'ї.
Фото: ukrinform.ua

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

За даними Мінсоцполітики, реальний прожитковий мінімум становить понад 6 тисяч гривень.

«Що ми хочемо зробити, щоб його відв'язати від цих обтяжливих факторів, які на сьогодні не дають змоги його реально збільшувати? Просто переформатуємо нашу допомогу по бідності таким чином, щоб це не було прив'язано до цього прожиткового мінімуму, а навпаки, до певного базового доходу родини, який ми гарантуємо на кожного члена сім'ї», — пояснила міністр.

За словами Жолнович, цей проєкт закону уже опрацьовують у центральних органах виконавчої влади, і вона сподівається на швидке подання його до Верховної Ради.

В реальності система нарахування матиме приблизно такий вигляд: Базова величина для першого члена сім'ї становить 100% і дорівнює, скажімо, тих самих 6 тис. грн, бо якщо особа проживає сама, то вона має витрачати кошти на всі базові потреби.

«Якщо є родина з трьох осіб — мама, тато, дитина, то ми говоримо, що перший має точно мати 100%, другому ми порахуємо 70%, якщо це дитина, то це, звісно, 100%, бо на дитину видатки будуть трішечки більші, якщо це особа з інвалідністю, також 100%, якщо це особа пенсійного віку, але вона має низьку пенсію, це також 100%», — додала очільниця Мінсоцполітики.

Тобто, залежно від категорії людині рахуватимуть 100% або 70% базового доходу.

«Тоді складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи виходить такий базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою», — додала Жолнович.

Чи буде запроваджено такий базовий дохід і гарантовану базову соціальну допомогу вже 2024 року, міністерка спрогнозувати не береться, оскільки незрозуміло як законопроєкт пройде через парламент.

«Якби пройшов швидко, то з липня 2024 року можна було б це вводити», — підсумувала вона.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають dimchik84buh, Exba, StNiko и 28 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами