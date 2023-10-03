Рубль продовжує падіння: Курс перевищив 100 рублів за долар

Курс долара на московській біржі на відкритті торгів перевищив 100 рублів вперше з 14 серпня. За даними біржі, вранці американська валюта зросла на 35 копійок та торгувалася по 100,11 рублі, пише російський «Комерсант».

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Водночас курс євро знизився на 30 копійок до 104,65 рубля. Юань подорожчав на 5 копійок, до 13,65 рубля.



Зазначається, що долар росте відносно російської валюти з початку тижня. Вчора, 2 жовтня, протягом більшої частини торгової сесії долар торгувався по понад 99 рублів.

За даними аналітиків, без нових кроків підтримки рубля з боку влади курс долара може закріпитися вище 100 рублів/$.

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