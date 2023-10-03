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3 жовтня 2023, 13:19 Читать на русском

Deutsche Telekom обійшов Mercedes-Benz і став найдорожчим європейським брендом

Німецький телекомунікаційний оператор Deutsche Telekom (вартість бренду зросла на 17% до 60,7 млрд євро) випередив Mercedes-Benz і став найдорожчим європейським брендом, згідно з новим звітом консалтингової компанії з оцінки брендів Brand Finance.

Німецький телекомунікаційний оператор Deutsche Telekom (вартість бренду зросла на 17% до 60,7 млрд євро) випередив Mercedes-Benz і став найдорожчим європейським брендом, згідно з новим звітом консалтингової компанії з оцінки брендів Brand Finance.► Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниРейтинг найдорожчих європейських брендівЗазначається, що успіх Deutsche Telekom як найдорожчого європейського бренду був досягнутий в результаті значного зростання доходів на європейських ринках і збільшення кількості клієнтів.
Фото: wikipedia.org

► Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рейтинг найдорожчих європейських брендів

Зазначається, що успіх Deutsche Telekom як найдорожчого європейського бренду був досягнутий в результаті значного зростання доходів на європейських ринках і збільшення кількості клієнтів. Останнє також значно сприяло зростанню бренду в США, де відбулося рекордне збільшення кількості клієнтів.

Друге місце посідає Mercedes-Benz з вартістю 56,7 млрд євро

Mercedes-Benz лідирує серед розкішних автомобілів як другий за вартістю європейський бренд.

Незважаючи на те, що компанія в цьому році відкотилася на друге місце, бренд продовжує розвиватися на міжнародному рівні. Це зростання можна пояснити інноваційними розробками нових продуктів, що відображають перехід у всій галузі на електромобілі та повністю електричне майбутнє.

Ще один німецький бренд увійшов до трійки лідерів, оскільки Allianz Group обігнала Shell

Allianz Group (вартість бренду зросла на 20% до 46,6 млрд євро) є третім за цінністю європейським брендом цього року. Вартість бренду Allianz зросла завдяки рекордним результатам у доходах і операційному прибутку у 2022 році, продемонструвавши особливо високі показники в сегментах Property-Casualty, Life/Health і Asset Management.

Задоволеність клієнтів і співробітників брендом також досягла найвищого рівня за весь час, що зміцнило його позиції як однієї з найбільших і найбільш надійних фінансових установ у світі.

Читайте також: Nike залишається найдорожчим брендом одягу у світі — Brand Finance

Swisscom є найсильнішим європейським брендом з індексом міцності бренду (BSI) 91,7/100

Окрім розрахунку вартості бренду, Brand Finance також визначає відносну силу брендів за допомогою системи показників, що оцінюють маркетингові інвестиції, капітал зацікавлених сторін і ефективність бізнесу.

Вартість бренду зросла на 18% до 6,1 млрд євро. Швейцарський телекомунікаційний гігант Swisscom зміцнив свій бренд завдяки новаторським ініціативам на європейському ринку 5G, оголосивши про свою нову послугу фіксованого бездротового доступу 5G для бізнес-клієнтів наприкінці минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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