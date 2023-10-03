Nike залишається найдорожчим брендом одягу у світі — Brand Finance

Американський виробник спортивних товарів Nike Inc. укотре став лідером глобального рейтингу найдорожчих брендів у категорії «одяг та аксесуари», йдеться в щорічному дослідженні компанії Brand Finance, пише Інтерфакс-Україна.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найдорожчі бренди

Nike зберігає за собою перше місце з 2015 року, коли вийшов перший звіт за цією категорією товарів.

Вартість бренду, що належить виробнику зі США, за рік знизилася на 5,6% й оцінюється в $31,3 млрд.

На другій сходинці, як і роком раніше, розташувався французький бренд Louis Vuitton, вартість якого зросла відразу на 12,2% і становить $26,29 млрд.

Третю позицію посів інший люксовий бренд із Франції — Chanel, який продемонстрував упевнене зростання в 27%, до $19,39 млрд, і потіснив у списку Gucci.

Укладачі рейтингу особливо відзначили бренд пухового одягу Bosideng із Китаю, який зміг вийти на європейський ринок і добре себе зарекомендувати. Цьогоріч Bosideng International активно співпрацювала з відомими дизайнерами, зокрема з французьким модельєром Жан-Полем Готьє, а продукція компанії з'являлася на престижних модних показах.

Попри те, що наразі вартість бренду Bosideng становить лише $1,9 млрд (47-ме місце), у Brand Finance вважають його перспективним.

Найдинамічніший бренд належить французькому будинку моди Celine: за рік його вартість зросла на 51%, до $2,9 млрд. Автори звіту пов'язують таке суттєве зростання з діяльністю креативного директора Еді Слімана, який прийшов до компанії у 2018 році після 16 років роботи в Christian Dior і Yves Saint Laurent.

За винятком найбільших брендів, виробники продукції класу «люкс» останнім часом стикаються з деякими складнощами, що зумовлено, серед іншого, зростанням популярності спортивного одягу, зазначають автори дослідження.

Такі гіганти «швидкої моди», як H&M і Zara, також зазнають труднощів: із моменту виходу попереднього рейтингу вартість цих брендів впала на 26% і 15% відповідно.