Населення у вересні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,589 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,033 млрд. Чиста купівля валюти склала $444,3 млн. Про це йдеться в даних Нацбанку.
Населення у вересні купило утричі більше, валюти ніж продало
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Таким чином, у вересні українці збільшили купівлю валюти втричі порівняно із серпнем ($148,5).
Дані показують, що більш ніж половину валюти ($261,6 млн) було куплено населенням у безготівковій формі.
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Всього з початку 2023 року українці продали $13,463 млрд і купили $15,868 млрд. Чиста купівля валюти становила $2,405 млрд.
Нагадаємо
З 3 жовтня Національний банк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.
Джерело: Мінфін
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