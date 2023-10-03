Населення у вересні купило утричі більше, валюти ніж продало

Населення у вересні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,589 млрд (в еквіваленті) і купило на $2,033 млрд. Чиста купівля валюти склала $444,3 млн. Про це йдеться в даних Нацбанку.