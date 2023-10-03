Показники платіжного балансу у серпні значно погіршились

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Погіршення показників

За словами Гетманцева, сальдо вторинних доходів, за яким розраховуються обсяги поточних трансфертів приватного і державного сектору, в тому числі грантова, гуманітарна допомога, склало +$1 млрд, що також є найменшим показником з початку війни.

Як наслідок, дефіцит рахунку поточних операцій (об'єднує результати зовнішньої торгівлі товарами і послугами, сальдо доходів від інвестицій, оплати праці, поточних трансфертів) сягнув $2,16 млрд, що також є найгіршим результатом з початку війни.

Сальдо фінансового рахунку завдяки запозиченням державного сектору залишалось додатнім (+ $0,99 млрд), але проти минулих місяців суттєво скоротилось.

Дефіцит платіжного балансу склав $1,17 млрд, що є найгіршим результатом з червня минулого року.

Причини

За словами голови Податкового комітету, дві основні причини погіршення платіжного балансу в серпні — розширення дефіциту зовнішньої торгівлі товарами й менші обсяги зовнішнього фінансування бюджету.

Прямим наслідком стало збільшення тиску на валютному ринку: збільшився обсяг інтервенцій НБУ на міжбанку, на готівковому ринку гривня девальвувала у межах 2%, у вересні знадобились додаткові дії НБУ для збільшення пропозиції готівкової валюти банками і згладжування валютних коливань.

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Збільшення обсягів експорту, ритмічне і повне отримання зовнішньої допомоги на фінансування бюджету залишаються критично важливими для утримання макрофінансової стабільності.